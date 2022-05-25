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На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС

Світлана КізіловаСереда, 25 травня 2022, 22:36
Фото Getty Images

Уздовж усієї смуги оборони на сході України російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС, Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Дослівно: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці".

Деталі: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 танки;
  • 1 одиницю спеціальної техніки;
  • 2 артилерійські системи;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

За даними ОТУ "Схід", 25 травня українські воїни на Донбасі ліквідували 62-х російських окупантів.

Теми: ДонбасвійнаРосіяООС
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