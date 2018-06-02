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Бойовики обстріляли авто прикордонників на КПВВ "Майорське"

Субота, 2 червня 2018, 10:52

2 червня на КПВВ "Майорське" бойовики здійснили обстріл прикордонного наряду ДПСУ. 

Про це у Держприкордонслужбі повідомили вранці у суботу.

"Прикордонники здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до контрольного посту та контрольного пункту в'їзду – виїзду  автомобілем "Кугуар". Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї", - повідомили у ДПСУ. 

За даними відомства, ніхто з військовослужбовців внаслідок обстрілу не постраждав. 

"Цивільних осіб на контрольному посту не було, особовий склад перебував у бліндажах", - зазначили прикордонники. 

 

Теми: ОРДЛОПрикордонна служба
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