Бойовики обстріляли авто прикордонників на КПВВ "Майорське"

272 перегляди
Субота, 2 червня 2018, 10:52

2 червня на КПВВ "Майорське" бойовики здійснили обстріл прикордонного наряду ДПСУ. 

Про це у Держприкордонслужбі повідомили вранці у суботу.

"Прикордонники здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до контрольного посту та контрольного пункту в'їзду – виїзду  автомобілем "Кугуар". Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї", - повідомили у ДПСУ. 

За даними відомства, ніхто з військовослужбовців внаслідок обстрілу не постраждав. 

"Цивільних осіб на контрольному посту не було, особовий склад перебував у бліндажах", - зазначили прикордонники. 

 

Теми: ОРДЛО Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
США: Росія маскує у "гумконвоях" до ОРДЛО матеріали для військових цілей 2 червня 2018, 09:22
У Південному бойовики відкривають вогонь на ураження по мирних мешканцях - МінТОТ 2 червня 2018, 02:43
Зведення ООС: бої тривали на маріупольському напрямку 1 червня 2018, 19:10
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 1 поранений
Білий дім готує зустріч Трампа й Путіна - WSJ
У Південному бойовики відкривають вогонь на ураження по мирних мешканцях - МінТОТ
Луценко розповів деталі про список потенційних 47 жертв
Усі новини
Досвід

Історії українців, яким відмовили нирки

рейтинги

Які IT-виші в Україні найкращі?