Друга ракетка України пробилася до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"

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Субота, 2 червня 2018, 15:19

Друга ракетка України Леся Цуренко пробилася до 1/8 фіналу престижного турніру "Ролан Гаррос" з призовим фондом у €39 мільйонів. 

У третьому колі змагань Цуренко у двох сетах з рахунком 6:2 та 6:4 здолала 18-ту ракетку світу Магдалену Рибарікову зі Словаччини. Матч тривав рівно годину.

У попередньому раунді Цуренко пройшла 15-ту ракетку світу Коко Вандевей із США.

Суперницею Цуренко в 1/8 фіналу стане третя ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка перемагала на "Ролан Гарросі" у 2016 році.

Зазначимо, що Цуренко залишилася єдиною українкою на Відкритому чемпіонаті Франції в одиночному розряді: у п'ятницю турнір залишила Еліна Світоліна, яка програла Міхаелі Бузарнеску з Румунії.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
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