В результаті конфлікту на виборчій дільниці у с. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області постраждало 13 правоохоронців.

Про це повідомляє в суботу поліція Одещини.

За її даними, о 13.01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у с. Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця. Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їхню евакуацію.

"Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпилили у бік працівників поліції газ. За попередніми даними, внаслідок фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Наразі до відділу поліції доставлено двох правопорушників.

За фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ст.345 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".

Фото з Facebook Сергія Веселова

Водночас, як повідомляє одеське видання "Думська", на поліцейських напали люди, пов'язані з партією "Батьківщина", яка намагається зірвати вибори в ОТГ.

У п'ятницю прихильники Тимошенко перекривали з тієї ж причини трасу Одеса-Київ, зазначає видання.

Разом з тим, прес-служба "Батьківщини" заявила, що в суботу у Цебриківській ОТГ на Одещині внаслідок конфлікту з Нацполіцією на виборчій дільниці постраждав депутат Чорноморської міськради від "Батьківщини" Василь Бугайчук.

"Інцидент стався під час засідання виборчої комісії. Нацполіція силоміць вивела депутата з приміщення, де відбувалось засідання. У результаті такого жорсткого поводження Василь Бугайчук отримав травму", - заявили в партії.

Там додали, що депутата відразу забрала "швидка допомога". За попередньою інформацією медиків, у нього зламана нога.

У партії пояснили, що 29 жовтня 2017 року відбулись вибори голови та депутатів Цебриківської громади.

"Проте місцева виборча комісія несподівано і абсолютно незаконно оголосила, що голова громади та депутати від "Батьківщини", які перемогли, нібито "відмовилися від посад", і на підставі цього призначила повторні вибори на 3 червня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю рух на трасі Одеса-Київ в районі н.п.Знам'янка Іванівського району було паралізовано приблизно з 19:00: жителі Цебриківської ОТГ таким чином висловлювали протест проти призначених перевиборів у громаді.

В результаті акції на дорозі скупчилася велика кількість фур. На місці були присутні правоохоронці.