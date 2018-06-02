Учасники акцій протесту перекривали траси Одеса-Рені та Одеса-Київ

В Одеській області власники приморських баз відпочинку, розташованих в районі н.п.Рассєйка і Катранка Татарбунарського району, перекривали ділянку траси Одеса-Рені.

Як повідомляє "Думская", учасники акції вимагали відремонтувати 35 кілометрів дороги від с.Зарічне до Рассейка.

За даними "БессарабияИнформ", участь в акції також брали мешканці приморських сіл, підприємці та представники сільрад.

Як заявили присутні на акції власники баз відпочинку, туристи перестали їздити у регіон через бездоріжжя.

"Скасовано рейс Одеса-Катранка, Ізмаїл-Рассєйка ... Ми втрачаємо туристів, вони переїжджають на відпочинок в інші регіони", - заявила одна з учасниць акції протесту.

Разом з тим рух на трасі Одеса-Київ в районі н.п.Знам'янка Іванівського району було паралізовано приблизно з 19:00: жителі Цебриківської ОТГ таким чином висловлювали протест проти назначених перевиборів у громаді.

Як повідомляє Одесса.Online, в результаті акції на дорозі скупчилася велика кількість фур. На місці були присутні правоохоронці.

фото сергія веселова

Нагадаємо, 1 червня президент Петро Порошенко перебував в Одеській обл. з робочим візитом.

Під час поїздки Порошенко заявив, що підписав розпорядження за поданням голови Одеської ОДА про звільнення голови Татарбунарського району Олександра Кривенка, який не передав в оренду інвестору землю для будівництва сонячної електростанції.

Також під час візиту Порошенко відкрив мостовий перехід на дорозі Одеса - Рені в районі молдавського села Паланка.

На початку травня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що ремонт траси Одеса-Рені планується завершити до кінця 2018 року, проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%.

Обіцянку про відновлення траси Одеса-Рені до кінця 2015 р. давав у червні того ж року новопризначений тоді глава регіону Міхеіл Саакашвілі. У квітні 2016 апарат ОДА оприлюднив відео про майбутню відновлену трасу та повідомив, що будівельні роботи розпочнуться у травні. У вересні Саакашвілі заявив, що транслюватиме ремонт траси у прямому ефірі, у листопаді його звільнили з посади глави регіону.

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