Клімкін просить світ тиснути на РФ для звільнення українських політв’язнів

Глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до колег-міністрів з усього світу з проханням тиснути на Росію з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Про це він написав у Twitter.

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх.Критично важливо,щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko,які оголосили голодування.Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU,у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2018

"Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо,щоб Кремль звільнив Балуха, Сенцова, Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії у тому числі посиленням санкцій" - написав міністр.

У листі Клімкін нагадує, що понад 60 українців незаконно ув’язнені на території РФ за сфабрикованими і політично мотивованими звинуваченнями.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він голодує вже 20-й день.

Європейська правда