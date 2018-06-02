Клімкін просить світ тиснути на РФ для звільнення українських політв’язнів

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Субота, 2 червня 2018, 19:09

Глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до колег-міністрів з усього світу з проханням тиснути на Росію з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Про це він написав у Twitter.

"Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо,щоб Кремль звільнив Балуха, Сенцова, Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії у тому числі посиленням санкцій" - написав міністр.

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У листі Клімкін нагадує, що понад 60 українців незаконно ув’язнені на території РФ за сфабрикованими і політично мотивованими звинуваченнями.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він голодує вже 20-й день.

Європейська правда

Теми: Клімкін МЗС політв'язні Росія
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