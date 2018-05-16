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Сенцов оголосив голодування в російській колонії, готовий померти

Середа, 16 травня 2018, 10:49
Сенцов оголосив голодування в російській колонії, готовий померти

Український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Про це йдеться у листі, який передала його двоюрідна сестра Наталія Каплан Громадському.

"Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським судом і знаходиться в колонії міста Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 р. Єдиною умовою її припинення є звільнення всіх українських політв'язнів знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні", — написав Сенцов.

Повідомляється, що Сенцов готувався до цього кроку два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм.

 

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я. 

Сестра Сенцова заявила, що голодування може не принести результатів:

"Я не можу підтримати Олега в цьому. Мені здається, це нерозумно і від голодування більше шкоди, ніж користі. Дуже страшно за нього. Олег 4 роки в пекельних умовах, без вітамінів, без сонця, без нормального харчування, під страшним психологічним пресом. Цей його крок змушує нервувати, але я знаю Олега і знаю, що він не відступить".

Сенцов наразі перебуває в одиночній камері.

Його адвокат не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

"Його зараз перевели в безпечне місце, куди переводять людей, які так чи інакше відмовляються від їжі і переходять на голодування. Сидить він у цьому місці один, його вже відвідали, відповідно, начальник колонії, із ним розмовляли. Але він, скажімо так, сповнений рішучості продовжити голодування до останнього: поки це не призведе до якогось результату", - сказав адвокат.

Крім того, він додав, що Сенцов і так "уже досить схудлий, але збирається піти до кінця".

Адвокат передав слова політв’язня: "Або я помру в колонії, або мої умови будуть виконані".

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

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Українська правда

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Теми: СенцовРосія
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