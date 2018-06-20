ЄС затвердив заходи у відповідь на мита США, у списку – віскі, джинси, мотоцикли

Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Заходи охоплюють перелік продукції на загальну суму 2,8 мільярда євро і набудуть чинності у п’ятницю 22 червня" - йдеться у повідомленні.

Перелік товарів, який оприлюднила Єврокомісія, включає продукцію зі сталі й алюмінію, сільськогосподарську продукцію та інші види продукції. Зокрема, митом у розмірі 25% будуть обкладені такі товари як мотоцикли з об’ємом циліндра більше 500 см3, спортивні, моторні, прогулянкові судна, джинси, віскі, сигари і сигарети, солодка кукурудза та інші.

В ЄК наголосили, що запроваджуючи мита, ЄС використовує свої права в рамках Світової організації торгівлі.

"Ми не хотіли опинитися у цій позиції. Однак одностороннє і невиправдане рішення США щодо встановлення тарифів на сталь та алюміній для ЄС означає, що у нас не залишається іншого вибору. Правила міжнародної торгівлі, які ми розробили протягом багатьох років пліч-о-пліч з нашими американськими партнерами не можуть бути порушені без реакції з нашого боку. Наша відповідь співмірна, пропорційна і повністю відповідає правилам СОТ. Зрозуміло, якщо США скасують свої тарифи, наші заходи також будуть скасовані" – заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Нагадаємо, Єврокомісія оновила Статут про блокування, який забороняє особам ЄС дотримуватись екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодовувати збитки, завдані такими санкціями, і скасовує дію в ЄС будь-яких рішень іноземних судів на їх основі.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що введе додаткові мита і продовжить справу у Світовій організації торгівлі для захисту своїх інтересів.

Європейська правда