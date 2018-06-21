Луценко й Гройсман напосілися на митників за "євробляхи"

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував роботу митних органів західної України через масовий в'їзд в Україну автомобілів на іноземних номерах та попередив про "серйозну розмову".

Про це він сказав 21 червня під час всеукраїнської селекторної наради в рамках ініціативи "Україна без контрабанди".

"Запитання до керівника львівської митниці… Скажіть будь ласка, скільки так званих "євроблях" ви пропустили за останні два роки. І які сканери вам потрібні для того, щоб цього не допускати", – звернувся Луценко.

Представник митниці, присутній на нараді шляхом відеозв’язку, не зміг відповісти на це запитання.

"На даний період часу в мене немає інформації стосовно кількості євроблях, що перетнули митний кордон протягом двох років", – сказав він, зазираючи у свої папери.

Луценко знову апелював до нього: "То я вам доповідаю, що в Україну заїхало щонайменше 300 тисяч і більша половина (цих авто) із західних областей. Тому через вас пройшли десятки тисяч цих автомобілів, які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили – м’яко кажучи – ситуацію на дорогах України".

Генпрокурор наголосив, що в цьому випадку "повнота відповідальності лежить саме на львівській митниці та всіх її колегах по Західній Україні".

"Я не знаю, чи ви дійсно не знаєте цифру кількості автомобілів, але цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль, ви точно знаєте. Тому прошу бути готовим до розмови з прокурором з цього приводу", – попередив Луценко.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка в свою чергу, зазначив, що "євробляхи як розмитнювалися за копійки так і розмитнюються".

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман втрутився і заявив, що львівську митницю будуть ретельно перевіряти.

"Митнику хочу сказати: будемо перевіряти ретельно. Будете не тільки говорити з прокурором, будете звільнені… Ви мені всі набридли, тому що ви маєте все робити для того, щоб робити країну багатшою, а не виконувати функцію, щоб у країну там шось заїжджало", – попередив Гройсман.

Він нагадав, що в парламенті на розгляді є декілька законів щодо "євроблях", а навколо цього питання триває багато дискусій.

Водночас прем’єр висловив сподівання, що вдасться консолідувати зусилля парламентарів та вирішити проблему.

Детальніше читайте за посиланням: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"