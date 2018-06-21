Грозовий порятунок від спеки прийде із заходу – прогноз синоптиків

На заході України найближчої доби похолодає і пройдуть грозові дощі, на решті території ще буде жарко.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Вночі в західних регіонах, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень і в більшості північних та центральних областей очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті - сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирської , Київській, Вінницькій та Черкаській прогнозуються сильні зливи; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 7-12 м/с.

У західних областях України похолодає вночі до 12-17°, вдень до 16-21°; на решті території температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25-31°, на півдні та сході до 34°.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 17-22 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 червня найвища температура вдень була 33,4° в 1891 році, найнижча вночі 6,3° в 1910 році.

У суботу в Україні прогнозуються короткочасні дощі, грози (у південних і східних областях – місцями), в окремих районах країни град, у центральних, південних і східних областях подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура в західних регіонах, Житомирській та Київській областях вночі 8-15°, вдень 15-20°; у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях вночі 17-22°, вдень 27-32°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві 23 червня очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

Станом на 9:00 четверга, 21 червня, температура води в Чорному й Азовському морях була 24-26°; в Дніпрі біля Києва 24°.