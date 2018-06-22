9 країн ЄС створять кібернетичні сили

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П'ятниця, 22 червня 2018, 09:28

За ініціативою Литви дев'ять країн-членів Євросоюзу прийшли до згоди щодо створення кібернетичних сил швидкого реагування.

Про це повідомив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, передає портал Delfi.

Відповідну угоду в понеділок підпишуть у Люксембурзі Литва, Естонія, Хорватія, Нідерланди та Румунія, а Франція, Іспанія, Польща і Фінляндія офіційно приєднаються до кінця року.

"Мета - створити кібернетичні команди швидкого реагування, ротація яких буде проводитися кожне півріччя", - сказав міністр.

За словами Каробліса, ці команди ЄС могли би приходити на допомогу державам-членам у разі серйозних комп'ютерних інцидентів.

Як сказав міністр, зі структурами ЄС буде розглянута можливість використовувати для проекту кошти бюджету ЄС на придбання технічного і програмного обладнання.

Графік ротації цих сил планується затвердити в наступному році.

Ще чотири країни: Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина, - приєднаються до проекту на правах спостерігачів.

Як стверджують литовські розвідувальні відомства, більша частина ворожої діяльності в кібернетичному просторі пов'язана з Росією, ця діяльність спрямована здебільшого проти органів державної влади і управління Литви і її енергетичного сектора.

Створення кіберсил - один з перших проектів в рамках підписаної минулого року угоди про тіснішу співпрацю з ЄС у галузі оборони.

"Європейська правда"

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Теми: ЄС Литва інтернет
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