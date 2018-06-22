Політичну рекламу активно маскують під соціалку – медіаексперти

Близько 18% зовнішньої соціальної реклами в Києві і близько 33% соціальної реклами на телебаченні є прихованою комерційною або політичною рекламою.

Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації на замовлення Центру громадянського представництва "Життя", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними дослідження, прихована реклама (комерційна або політична) під виглядом соціальної зафіксована як на телебаченні (третина всіх зразків), так і в зовнішній рекламі Києва (близько 18%).

Також зазначається, що на ТБ від усіх зразків соціальної реклами 1/6 є рекламою в сфері громадського здоров'я.

Згідно з результатами дослідження, найбільше соціальної реклами (за кількістю ефірного часу і роликів) виходить на телеканалі Суспільного мовлення, який має бюджетне фінансування.

У сегменті зовнішньої реклами Києва соціальна реклама в сфері громадського здоров'я становить 1/10.

ІМІ за результатами дослідження підкреслює, що головними проблемами, які перешкоджають ефективному поширенню соціальної реклами, є: несплата частиною рекламодавців алкоголю і тютюну 5% відрахування; нестача коштів на створення такої реклами; відсутність практики використання законодавчих можливостей безкоштовного розміщення соціальної реклами.

Для дослідження були обрані 9 загальнонаціональних телеканалів: "Новий канал", СТБ, ICTV, UA: Перший, "1 + 1", "Інтер", "Україна", "Прямий" і "112 Україна", а також соціальна реклама на зовнішніх носіях Києва.

Моніторинг каналів здійснювався протягом двох годин прайм-тайму (з 19:00 до 21:00) в один з трьох днів (3, 4 або 5 квітня 2018 року). До моніторингу були включені всі сюжети з маркуванням "соціальна реклама".