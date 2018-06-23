Нардепи набрали боргів на 1,5 млрд гривень: журналістський рейтинг

Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів склала 1 млрд 460 млн гривень.

Про це повідомляє Bihus.Info на основі аналізу розділу "фінансові зобов'язання" з декларацій нардепів.

Водночас, як зазначають журналісти, реальна цифра боргів може бути в рази більшою.

Згідно інформації з декларацій, рекордсменом за боргами виявився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник, який набрав кредитів у "Альфа Банку" та "ПриватБанку" на 316 млн гривень.

"Верховний суд навіть заборонив Віннику виїжджати за межі України до їх повного погашення, а державна виконавча служба щомісяця стягує з депутата 20% зарплатні (близько 4 тисяч). Нескладні математичні підрахунки показують, що з такими темпами для повного розрахунку депутату знадобиться більше 6 тисяч років", - йдеться у тексті.

На другому місці журналістського рейтингу опинився нардеп Ігор Котвіцький, який вже більше 10 років винен 11 млн доларів колишньому заступнику мера Сімферополя Наріману Хаялієву.

У перерахунку на національну валюту за курсом на 31 грудня 2017 року, сума боргу складає понад 308 млн гривень.

Юлія Льовочкіна заборгувала більше 5 млн доларів своїй же кіпрській офшорній компанії Serada Enterprises Limited. Крім того, вона винна півмільйона гривень за послуги бронювання авіаперевезень.

Станом на кінець 2017 року борги Льовочкіної складали 142 млн гривень.

Досвідченим позичальником виявився і власник харківського ринку "Барабашово", мультимільйонер Олександр Фельдман.

Серед його основних кредиторів – "Ощадбанк", антиквар Руслан Шапіро, депутат Харківської облради Андрій Стронов, екс-прокурор Криму Василь Синчук і навіть його 83-річний батько Борис Фельдман. Загальна сума позичених депутатом коштів становить 85,5 млн гривень.

Журналісти також віднесли до топ-5 рейтингу депутата Ярослава Дубневича.

"Якщо вірити декларації, його дружина Наталія позичила у самого Дубневича 72,8 млн гривень", - повідомляє Bihus.Info.