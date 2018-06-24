Лукашенко допустив війну в Білорусі і входження до складу "іншої держави"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що в разі економічного провалу країна може увійти до складу іншої держави або в ній може початися війна, як в Україні.

Про це він сказав 22 червня в Шкловському районі Могильовської області.

Відповідне відео опублікував білоруський телеканал ОНТ.

"Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося - значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти, або об нас просто будуть витирати ноги. І ще, не дай бог, розв'яжуть війну, як в Україні", - сказав Лукашенко.

Водночас президент не уточнив, до складу якої держави може увійти Білорусь і хто може розв'язати в ній війну.

Перед цим він говорив про сільське господарство і необхідність дотримання технології виробництва.

"За порушення технології в окремих країнах в тюрму саджають. Я вже не кажу, що власник цю людину тримати не буде жодного дня. Тому вмовляння... Слухайте, ми не в радянські часи живемо, коли ми збиралися на пленум і один одного вмовляли. Якщо ми не будемо будувати таким чином наші відносини, ми скоро підемо по світу без штанів. Прийшли на планерку, намітили це зробити - це повинно бути зроблено залізобетонно. Причина невиконання одна - смерть", - сказав президент Білорусі.