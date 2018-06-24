Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко допустив війну в Білорусі і входження до складу "іншої держави"

Неділя, 24 червня 2018, 10:28
Лукашенко допустив війну в Білорусі і входження до складу іншої держави

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що в разі економічного провалу країна може увійти до складу іншої держави або в ній може початися війна, як в Україні.

Про це він сказав 22 червня в Шкловському районі Могильовської області.

Відповідне відео опублікував білоруський телеканал ОНТ.

"Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося - значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти, або об нас просто будуть витирати ноги. І ще, не дай бог, розв'яжуть війну, як в Україні", - сказав Лукашенко.

Водночас президент не уточнив, до складу якої держави може увійти Білорусь і хто може розв'язати в ній війну.

Перед цим він говорив про сільське господарство і необхідність дотримання технології виробництва.

"За порушення технології в окремих країнах в тюрму саджають. Я вже не кажу, що власник цю людину тримати не буде жодного дня. Тому вмовляння... Слухайте, ми не в радянські часи живемо, коли ми збиралися на пленум і один одного вмовляли. Якщо ми не будемо будувати таким чином наші відносини, ми скоро підемо по світу без штанів. Прийшли на планерку, намітили це зробити - це повинно бути зроблено залізобетонно. Причина невиконання одна - смерть", - сказав президент Білорусі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: