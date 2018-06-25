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ЦВК Туреччини оголосила про перемогу Ердогана на президентських виборах

Понеділок, 25 червня 2018, 04:12

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен заявив, що діючий президент країни Реджеп Тайіп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах за підсумком опрацювання 97,7% бюлетенів.

Про це повідомляє Anadolu.

За словами Гювена, опрацьовано 97,7% бюлетенів, а ще необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки виборів. Таким чином, голова ЦВК визнав перемогу Ердогана.

Також Гювен заявив, що в ході дострокових парламентських виборів п'ять політичних партій подолали 10-відсотковий бар'єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни. Мова йде про Партію справедливості і розвитку, Партію націоналістичного руху, Народно-республіканської партію, Партію демократії народів і Добру партію.

Раніше про свою перемогу оголосив сам Ердоган.

У Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року.

Відповідно до внесених у Конституцію змін, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Також він призначатиме керівників спецслужб та армії.

Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом у 2014 році.

Теми: Туреччинавибори
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