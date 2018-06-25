ЦВК Туреччини оголосила про перемогу Ердогана на президентських виборах
Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен заявив, що діючий президент країни Реджеп Тайіп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах за підсумком опрацювання 97,7% бюлетенів.
Про це повідомляє Anadolu.
За словами Гювена, опрацьовано 97,7% бюлетенів, а ще необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки виборів. Таким чином, голова ЦВК визнав перемогу Ердогана.
Також Гювен заявив, що в ході дострокових парламентських виборів п'ять політичних партій подолали 10-відсотковий бар'єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни. Мова йде про Партію справедливості і розвитку, Партію націоналістичного руху, Народно-республіканської партію, Партію демократії народів і Добру партію.
Раніше про свою перемогу оголосив сам Ердоган.
У Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.
Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року.
Відповідно до внесених у Конституцію змін, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Також він призначатиме керівників спецслужб та армії.
Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом у 2014 році.
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