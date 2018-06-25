У Криму частіше порушують справи проти жінок за "приниження росіян" - адвокат

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Понеділок, 25 червня 2018, 14:46

В окупованому Росією Криму все частіше порушують справи за звинуваченням в розпалюванні ненависті і ворожнечі по відношенню до жінок за публікації в соціальних мережах.

Про це на прес-конференції в понеділок розповів російський правозахисник, який веде захист кримських татар Олексій Ладин.

За його словами, тільки за останні півтора тижні було затримано три жінки в окупованому Криму.

"Півтора тижні тому було порушено справу стосовно кримської татарки Еліни Мамедової нібито за розпалювання ворожнечі і ненависті, а також за приниження за національною ознакою (росіян - ред.). Вона лише зробила репост в соцмережі "Вконтактє" публікацій за 2014-2015 роки", - розповів Ладин.

"Останнім часом взагалі з'явився такий тренд в Криму на притягнення до кримінальної відповідальності саме жінок", - додав він.

Стаття 282 КК РФ (розпалювання ненависті і ворожнечі) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Також адвокат додав, що на анексованому півострові все більше з'являється "інтернет-справ", коли порушують кримінальні провадження за переписку в соціальних мережах. Найчастіше людей звинувачують в екстремізмі і тероризмі.

Крім того Ладин зазначив, що порушують надумані справи не тільки на проукраїнські налаштованих жителів Криму, але також і на проросійськи налаштованих, які публікують в інтернеті статті, блоги або роблять репости про корупцію, з критикою влади і т.п.

Яна Міланова, УП

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Теми: Крим окупація Росія права людини
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