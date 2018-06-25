Адвокат назвав політика, що може змусити Путіна звільнити Сенцова

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Понеділок, 25 червня 2018, 16:30

Президент Росії Володимир Путін послухає президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Про це розповів адвокат Дмитро Дінзе, передає "Крим.Реалії".

"Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула б або попросила, і Путін би виконав. Це президент Туреччини... Саме до нього прислухається Володимир Володимирович", - сказав адвокат.

Як відомо, 25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

Там Сенцов 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.  

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.

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Теми: Путін Сенцов Туреччина Крим
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