На Україну насуваються грози із градом і шквалами

В Україні найближчими днями буде спекотно, але дощитиме.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

У середу, 27 червня, погоду визначатиме нестійка повітряна маса з півдня Європи, вночі переважно без опадів; вдень місцями короткочасні дощі та грози.

В Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях очікуються сильні грозові дощі, місцями град і шквали 17-22 м/с. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°. У східних і більшості південних регіонів, а також у Дніпропетровській областях вночі 18-23°, вдень 31-36°.

У Києві 27 червня вночі без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Погода на 27 червня

У четвер, 28 червня, в Україні очікуються грозові дощі, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с, в центральних областях та на Прикарпатті місцями сильні дощі; лише в Приазов'ї без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; в північних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°; в центральних областях вночі 18-23°, вдень 28-33°; в східних і більшості південних областей вночі 21-26°, вдень 31-36°.

У Києві 28 червня прогнозуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Погода на 28 червня

Станом на вівторок, 26 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 21-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.