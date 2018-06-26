У РФ українця звинуватили у шпигунстві і контрабанді деталей військових літаків

Громадянина України Ігоря Кіяшка, затриманого в Нижньому Новгороді ще 10 квітня, російські слідчі органи звинуватили в шпигунстві і спробі контрабанди деталей військових літаком

Про це повідомляє "Інтерфакс-Поволжя" з посиланням на адвоката Євгенія Губіна.

"За версією слідства, Ігор Кіяшко приїхав в Нижньогородську область, щоб придбати робочі лопатки, що входять в комплектацію авіаційних двигунів типу РД-33 військових літаків типу МіГ-29. Перед цим він списався з місцевим жителем, який пообіцяв передати йому 42 вищевказані лопатки за винагороду в $46,2 тис.", - розповів захисник.

Зазначається, що Кияшко був затриманий співробітниками ФСБ в одному з нижньогородських готелів ще 10 квітня нібито після отримання товару і передачі винагороди.

За словами адвоката, слідство розцінило дії українця як спробу контрабанди вищевказаних лопаток на територію України.

Йому було пред'явлено звинувачення за ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (Приготування до незаконного переміщення обладнання, які можуть бути використані при створенні іншої військової техніки).

"Крім того, слідчі запідозрили мого підзахисного в шпигунстві. На їхню думку, Ігор Кияшко намагався придбати копії технічної документації багатофункціональної радіолокаційної станції, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400", - розповів Губін.

Він зазначив, що 19 червня він уклав угоду на захист українця на попередньому слідстві у кримінальній справі в слідчому відділі УФСБ Росії по Нижньогородській області і в той же день повідомив про це слідчого.

Однак в той же день з Кияшко були проведені слідчі дії, про що захисник не був повідомлений, де йому пред'явили звинувачення в скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ст.276 КК РФ (Шпигунство).

"Мій підзахисний Ігор Кияшко категорично заперечує свою причетність до скоєння даного злочину", - заявив Губін.

Він додав, що українець в даний момент знаходиться в нижньогородському СІЗО.

За словами адвоката, до теперішнього часу він не може додзвонитися до слідчого, для того щоб повноцінно вступити в кримінальну справу в якості захисника Кияшко.

У свою чергу "Медіазона" з посиланням на дружину українця Марину Кияшко повідомляє, що чоловік родом з міста Лубни Полтавської області, йому 42 роки.

Він майор українського МВС у відставці, а нині - практикуючий адвокат.

За словами дружини, він поїхав до Нижнього Новгорода за ліками для трирічного сина в якого стався рецидив золотистого стафілокока, однак на наступний день перестав виходити на зв'язок.

"Це засіб, який потрібно везти в спеціальному холодильнику - бактерії поїдають золотистий стафілокок. У нас вони є в Україні, лівим чином завозять їх, але вони вже не настільки живі і не допомагають", - стверджує Кияшко, уточнюючи, що в Нижній Новгород, де розташоване велике виробництво бактерійних препаратів, чоловік їздив і раніше.

Видання повідомляє, що в середині травня жінці прийшов лист з ФСБ, в якому повідомили про те, що її чоловікові пред'явлено звинувачення в контрабанді матеріалів і обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження (частина 1 статті 30, частина 1 статті 226.1 КК).

Так стало відомо, що українського адвоката затримали 10 квітня, а на наступний день, Ленінський районний суд заарештував його.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Міністерства закордонних справ України, але відповідь поки не отримала.