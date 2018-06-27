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Переговори про вступ Туреччини в ЄС призупинені

Середа, 27 червня 2018, 03:57

Переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу призупинені.

Про це йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, оприлюдненій у вівторок, 26 червня, в Люксембурзі, пише DW.com.

Крім того, припиняється робота зі зміцнення митного союзу Анкари і Брюсселя.

Міністерську заяву було зроблено через два дні після перемоги турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який заручився підтримкою 52,5 відсотка голосів виборців, на виборах глави держави.

За його найближчого суперника від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррема Індже проголосували 31,5 відсотка виборців.

Критики Заходу зазнали, перш за все, відхід від верховенства закону в країні, ситуація з правами людини і свободою вираження думок, переслідування журналістів, правозахисників і вчених.

Незважаючи на жорсткі звинувачення на адресу Анкари, вимоги Австрії про офіційне припинення переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу не знайшли підтримки.

У зв'язку з цим в підсумкову заяву увійшло лише формулювання про те, що прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін в політиці турецького керівництва. Переговори фактично зайшли в глухий кут, відзначається в документі.

Одна з причин, через яку за Анкарою поки зберігається статус кандидата на вступ, - це укладена з нею Євросоюзом угода з питань біженців. Згідно з досягнутими домовленостями, ЄС вже виплатив Туреччині три з обіцяних шести мільярдів євро.

Кошти серед іншого повинні використовуватися на будівництво шкіл і лікарень в Туреччині. Однак з 26 узгоджених проектів реалізовано менше половини, а деякі ще не розпочато. В цілому країна прийняла у себе майже 3,6 млн біженців.

Теми: ТуреччинаЄвропарламентбіженці
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