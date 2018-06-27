ЄС: переговори про членство з Туреччиною зайшли в глухий кут

Європейський Союз констатує, що на тлі згортання верховенства права в країні переговори з Туреччиною про членство у блоці зайшли в глухий кут.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Ради Європейського Союзу у вівторок в Люксембурзі.

Рада ЄС висловила своє занепокоєння у зв’язку з відступом Анкари від верховенства права та основних прав людини. Рада ЄС вкотре засудила спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році та реакцію на нього держави і нагадала про необхідність дотримуватися міжнародних стандартів.

ЄС не бачить виправдання для погіршення незалежності турецької судової системи, затримань та ув'язнень держслужбовців, політичних діячів і журналістів, а також громадян Європейського Союзу.

"Туреччина все більше віддаляється від Європейського Союзу. Тому переговори про приєднання Туреччини фактично зайшли в глухий кут", - стверджується у заяві.

Рада ЄС підкреслює, що в рамках переговорного процесу подальше відкриття чи закриття розділів не можливе, а робота з модернізації Митного союзу Туреччина-ЄС не передбачена.

Водночас Рада ЄС підкреслила, що Туреччина є "ключовим партнером" Європейського Союзу та наголосила на важливості подальшої дії угоди щодо біженців. Брюссель висловив готовність підтримувати "чесний і відкритий діалог" з Анкарою.

"Європейська правда"