ООС: Інтенсивні бойові дії на окремих напрямках, 3 поранених

Минулої доби бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими угодами зброю - 3 українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 3 червня.

"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії.

Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення", - йдеться у звіті.