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ООС: Інтенсивні бойові дії на окремих напрямках, 3 поранених

Неділя, 3 червня 2018, 07:22
ООС: Інтенсивні бойові дії на окремих напрямках, 3 поранених

Минулої доби бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими угодами зброю - 3 українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 3 червня.

"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії.

Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення", - йдеться у звіті.

"Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - наголосили у прес-центрі.

Під час бойових дій минулої доби 3 українських військових отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 3 поранено.

Теми: ООСбойові дії
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