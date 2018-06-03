ООС: Інтенсивні бойові дії на окремих напрямках, 3 поранених
Минулої доби бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими угодами зброю - 3 українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 3 червня.
"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії.
Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення", - йдеться у звіті.
"Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - наголосили у прес-центрі.
Під час бойових дій минулої доби 3 українських військових отримали поранення та були госпіталізовані.
За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 3 поранено.