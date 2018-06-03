На виборчих дільницях Одещини знову шукають вибухівку

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Неділя, 3 червня 2018, 11:01

На Одещині поліція перевіряє інформацію про замінування чотирьох виборчих дільниць у Великомихайлівському та Ширяївському районах.

Як повідомляє поліція Одещини, повідомлення надійшло на спецлінію 102 о 08.02.

На дільницях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Поліція Одещини також повідомляє, що в результаті подій в с. Цебрикове Великомихайлівського району 2 червня до відділу поліції було доставлено чотирьох осіб.

Двоє з них притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще двоє є фігурантами кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У суботу, 2 червня, поліція повідомила, що в результаті конфлікту в Цебриковому постраждало 13 правоохоронців. Цьому передувало анонімне повідомлення про замінування дільниці.

У свою чергу, прес-служба "Батьківщини" заявила, що постраждав також депутат Чорноморської міськради від цієї політсили Василь Бугайчук.

"Батьківщина" виступає проти повторних виборів у Цебриківській ОТГ, призначених на 3 червня.

Українська правда
Теми: Одеська область поліція вибори
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