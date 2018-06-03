На Одещині поліція перевіряла інформацію про замінування чотирьох виборчих дільниць у Великомихайлівському та Ширяївському районах.

Як повідомляє поліція Одещини, повідомлення надійшло на спецлінію 102 о 08:02.

На дільницях працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Пізніше поліція Одещини повідомила, що станом на 13:30 виборчі дільниці у Ширяївському та Великомихайлівському районах перевірені. Вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено. Роботу усіх чотирьох дільниць поновлено.

Разом з тим, у с.Цебрикове поблизу виборчої дільниці стріляли з травматичної зброї.

"Один з громадян здійснив постріл у повітря з зареєстрованого на його ім’я травматичного пістолета. За словами чоловіка, постріл був мимовільним, коли він хотів розрядити зброю", - повідомили в поліції.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Одещини також повідомляє, що в результаті подій в с. Цебрикове Великомихайлівського району 2 червня до відділу поліції було доставлено 4 осіб.

Двоє з них притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Ще двоє є фігурантами кримінального провадження за ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За даними видання "Думская", у Цебрикове ввели підрозділ Нацгвардії. Також біля виборчих дільниць присутні нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та його однопартійці - депутати Одеської облради, зокрема і заступник голови Одеської облради, голова обласної організації партії "Батьківщина" Олег Радковський. Також був присутній нардеп від Оппоблоку Микола Скорик.

У суботу, 2 червня, поліція повідомила, що в результаті конфлікту в Цебриковому постраждало 13 правоохоронців. Цьому передувало анонімне повідомлення про замінування дільниці.

У свою чергу, прес-служба "Батьківщини" заявила, що постраждав також депутат Чорноморської міськради від цієї політсили Василь Бугайчук.

"Батьківщина" виступає проти повторних виборів у Цебриківській ОТГ, призначених на 3 червня.