З окупованої території Луганщини звільнили українця, якого незаконно тримали у в’язниці

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Понеділок, 4 червня 2018, 03:13

З в’язниці на окупованій території Луганської області звільнили українця, якого бойовики продовжували утримувати після завершення терміну ув’язнення.

Про це повідомив регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.

"Громадянина України засудженого до 2014 року, якого НВФ "ЛНР" незаконно утримувало у місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародного співтовариства, вдалося звільнити", - написав він.

Лисянський не уточнив ім’я цієї особи, однак припустив, що з часом може відбутися прес-конференція.

Теми: ОРДЛО права людини
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