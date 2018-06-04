Кім Чен Ин звільнив трьох вищих військових чиновників

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Понеділок, 4 червня 2018, 05:19

Троє вищих військових чиновників Північної Кореї були зняті зі своїх посад на тлі підготовки зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Джерела агентства припускають, що в збройних силах КНДР були розбіжності через підходи Кім Чен Ина до Південної Кореї і Сполучених Штатів.

За даними агентства Yonhap, посад позбулися начальник оборони Пак Юн Сік, начальник генштабу "Корейської народної армії" Рі Мен Су і директор політбюро Кім Чен Гак.

"Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера Північної Кореї і зміцнення співпраці між партією і армією, оскільки країна прагне до подальшого економічного розвитку", - прокоментував кадрові зміни в армії КНДР Ян Му-джин, професор Університету північнокорейських досліджень в Сеулі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп має зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися

Водночас Північна і Південна Корея 1 червня відновили мирні переговори на вищому рівні.

Теми: КНДР США
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