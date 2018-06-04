Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кім Чен Ин звільнив трьох вищих військових чиновників

Понеділок, 4 червня 2018, 05:19

Троє вищих військових чиновників Північної Кореї були зняті зі своїх посад на тлі підготовки зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Джерела агентства припускають, що в збройних силах КНДР були розбіжності через підходи Кім Чен Ина до Південної Кореї і Сполучених Штатів.

За даними агентства Yonhap, посад позбулися начальник оборони Пак Юн Сік, начальник генштабу "Корейської народної армії" Рі Мен Су і директор політбюро Кім Чен Гак.

"Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера Північної Кореї і зміцнення співпраці між партією і армією, оскільки країна прагне до подальшого економічного розвитку", - прокоментував кадрові зміни в армії КНДР Ян Му-джин, професор Університету північнокорейських досліджень в Сеулі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп має зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися

Водночас Північна і Південна Корея 1 червня відновили мирні переговори на вищому рівні.

Теми: КНДРСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
КНДР
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: