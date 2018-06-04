Затримання українця в Москві: МЗС вимагає зустрічі з консулом

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Понеділок, 4 червня 2018, 12:15

Міністерство закордонних справ України вимагає допустити свого консула до українця, затриманого в російській столиці.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Отримано офіційне повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула", - пише вона.

Як повідомлялося, у Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.

Вранці 4 червня у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють інформацію про затримання українця й з'ясовують усі обставини.

Українська правда
Теми: Росія МЗС надзвичайна подія скандал
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