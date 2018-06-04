У БПП відповіли Гройсману на погрози відставкою

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Понеділок, 4 червня 2018, 13:19

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що питання створення Антикорупційного суду не входить у зону відповідальності Кабінету міністрів України.

Про це він сказав журналістам після погоджувальної ради у понеділок.

"Коли ми говоримо про співробітництво і про узгодження з нашими міжнародними партнерами, то у кожного є своя сфера відповідальності", - заявив голова фракції.

За його словами, президент Петро Порошенко вніс проект закону про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради, а парламент уже ухвалив його у першому читанні і відповідальність депутатів - завершити антикорупційну реформу.

"Відповідальність Кабінету міністрів, наскільки я розумію, це питання тарифів, які зараз обговорюються між міжнародними партнерами та урядом", - сказав Герасимов.

"Моя власна думка, що кожен має нести відповідальність за свою, як то кажуть, сферу. І кожен має нести відповідальність за зрив домовленностей у своїй сфері", - додав він.

Політик наголосив, що у четвер парламент проголосує законопроект про Антикорупційний суд, оскільки це його задача, і побажав Кабінету міністрів успішно завершити переговори з Міжнародним валютним фондом, що є його задачею.

Як повідомлялося, у понеділок, 4 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення Антикорупційного суду.

Яна Міланова, УП
Теми: БПП Верховна Рада Антикорупційний суд Гройсман Кабінет міністрів
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