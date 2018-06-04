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Гройсман обіцяє піти у відставку, якщо не створять Антикорупційний суд

Понеділок, 4 червня 2018, 10:12
Гройсман обіцяє піти у відставку, якщо не створять Антикорупційний суд

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

Про це він заявив у понеділок на спільному брифінгу із спікером парламенту Андрієм Парубієм.

За його словами, наразі є всі можливості для розвитку країни, щоб люди відчули розвиток економіки і покращення життя.

Проте, головною умовою для цього, на думку голови уряду, є створення Антикорупційного суду, який має відновити довіру суспільства до влади та з боку міжнародних партнерів.

"Хочу підкреслити, що ми сьогодні стоїмо перед  вибором: або подальший розвиток і вирішення багатьох проблем, які накопичились у нашій державі, або, якщо це рішення не буде ухвалене, то знову ж таки - дестабілізація", - заявив Гройсман.

"Я як прем'єр-міністр України прийняв для себе рішення, якщо цей суд, справедливий, незалежний не буде утворений, я складу із себе повноваження прем'єр-міністра України і подам у відставку", - додав він.

Керівник Кабміну додав, що у понеділок буде спілкуватися із головами фракцій та депутатами щодо ухвалення цього закону.

У свою чергу спікер Верховної ради Андрій Парубій повідомив, що зробить усе можливе, щоб уже у найближчий четвер рішення про створення Антикорупційного суду було ухвалене парламентом.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

24 травня парламент не зміг ухвалити закон про Антикорупційний суд.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенказареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

Яна Міланова, УП
Теми: Гройсманпрем'єрАнтикорупційний судПарубійВерховна Рада
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