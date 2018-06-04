Частину Азовського моря закрили до осені: "навчання"

Україна закриває деякі райони Азовського моря через проведення навчань.



Про це начальник прес-центру Військово-морських сил України Олег Чалик повідомив у коментарі виданню "Новости Донбасса".



За його словами, район закрито за заявкою Збройних сил України з 1 червня до 1 вересня.

Буде закрито райони на схід від Маріуполя, біля Широкиного, в районі Мелекіно і Білосарайської коси, а також на схід від Бердянська.



Нагадаємо, що 20 травня Росія закрила для українських суден 2 тисячі квадратних кілометрів Азовського моря через проведення бойових стрільб.



Із 30 квітня 2018 року Росія здійснює огляд суден, які проходять через Керченську протоку.



Повідомлялося, що в Азовське море через Керченський міст не зможуть зайти півтори сотні суден і кораблів типу Panamax і більше..



