Через Керченський міст в Азовське море не зможуть зайти 144 судна

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Вівторок, 22 травня 2018, 18:15

В Азовське море через Керченський міст не зможуть зайти півтори сотні судів і кораблів типу Panamax і більше.

Про це розповів начальник адміністрації Маріупольського морського порту в Україні Ігор Барський, передає Настоящее время.

"В Азовське море більше не зможуть заходити судна типу Panamax і більше. Ми провели оцінку тих судів, які до нас заходили за останні три роки. Так ось, в Азовське море більше не зможе заходити 144 судна, які заходили в Маріупольський порт за останні два-три роки", - розповів Барський.

Міністерство інфраструктури оцінює збитки України від будівництва Керченського мосту в 500 мільйонів гривень на рік.

Також будівництво принесе не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

15 травня влада Росії достроково відкрила так званий Керченський міст з Росії в анексований Крим.

16 травня відкрили автомобільний рух по цьому мосту. У наступному році планується запустити залізничний транспорт.

Росія анексувала Крим в лютому-березні 2014 року, а потім почала будувати міст з Краснодарського краю РФ, щоб мати сухопутний шлях до півострова.

Україна буде судитися з Росією за збитки портів через Керченський міст.

Українська правда
Теми: Росія Крим
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