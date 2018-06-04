Бойовики обстріляли з мінометів Зайцеве і Новотошківське

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Понеділок, 4 червня 2018, 18:48

Бойові дії тривали на Луганському та Донецькому напрямках, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них три рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Зайцеве, відкривав вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил успішно подавили вогневі точки противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-центрі розповідають, що бойовики намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка.

"Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у зведенні.

Українська правда
Теми: Донбас Об'єднані сили на Донбасі ООС
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