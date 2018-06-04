В окупованому Криму знесли недобудовану мечеть

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Понеділок, 4 червня 2018, 20:05

У Сімферопольському районі зруйнували недобудовану мечеть Ар-Рахман. За словами активістів, її будували на гроші громади.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

"За інформацією активістів "поляни протесту Стрілецька", в перших числах червня 2018 року в Сімферопольському районі представники фірми "Акура" зруйнували спецтехнікою будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман", - розповідають у групі.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, фірма "Акура" не надала громаді мікрорайону рішення суду на знесення споруди.

У "Кримській правозахисній групі" розповідають, що раніше на місці "галявини протесту" "Стрілецька", де в приватних будинках живуть люди, готуються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою "Кримська роза".

Одного з активістів "поляни протесту" Фазила Ібраїмова затримали 15 лютого 2018 року в Сімферополі, на нього порушили дві кримінальні справи. Його утримують в СІЗО Сімферополя.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари релігія
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