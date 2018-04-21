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Кримськотатарському активісту "полян простесту" продовжили арешт

Субота, 21 квітня 2018, 20:34

"Київський райсуд Сімферополя" продовжив арешт кримськотатарському активісту "полян протесту" Фазілу Ібраїмову до 22 червня.

Рішення було прийнято в суботу, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

"Засідання почалося з двогодинним запізненням, оскільки слідство не могло знайти перекладача на кримськотатарську мову. Наше клопотання про зміну запобіжного заходу Фазілу Ібраїмову на домашній арешт очікувано суд відхилив", - розповів адвокат.

Фазіл Ібраїмов
Фазіл Ібраїмов
Радіо Свобода

У п'ятницю, 20 квітня, "Верховний Суд Криму" не задовольнив апеляційні скарги адвокатів Семедляєва і Ісляма Велієва на продовження арешту Ібраїмова.

Співробітники "управління МВС Росії по Криму" 15 лютого в районі вулиці Стрілецька в Сімферополі провели обшук в домоволодінні "одного з організаторів самозахоплення земельної ділянки".

Поліція затримала і доставила активіста "поляни протесту" Фазіла Ібраїмова до міського відділу "управління МВС Росії по Криму".

Кримські ЗМІ повідомили, що Ібраїмова офіційно затримали "в порядку ст. 91 Кримінально-процесуального кодексу Росії за підозрою в скоєнні злочину".

Ібраїмов відомий боротьбою за легалізацію "полян протесту" - земель, зайнятих кримськими татарами після повернення з депортації.

На місці "поляни протесту" "Стрілецька", де кримські татари звели будинки, готуються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою "Кримська троянда". Крім житлових будинків, планують звести школи, дитячі садки, спортивні комплекси і магазини. Зараз тут живуть переважно репатріанти.

Теми: Кримкримські татари
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