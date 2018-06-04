У Білому домі підтвердили першу зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Зустріч президента США Дональда Трампа разом з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі 12 червня о 9:00 за місцевим часом.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів.

"Передова група в Сінгапурі завершує логістичні приготування і буде залишатися на місці до тих пір, поки не почнеться саміт. У демілітаризованій зоні делегація посла США продовжує дипломатичні переговори з північнокорейської делегацією, консультації були дуже позитивними" - зазначила речниця.

За її словами, США вважають, що під час підготовки саміту спостерігається "серйозний прогрес".

1 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.