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Швейцарія заблокувала 1 млрд франків на рахунках російського олігарха Вексельберга

Вівторок, 5 червня 2018, 04:52

Ряд публічних і приватних швейцарських банків заблокували кошти на особистих рахунках Віктора Вексельберга, який потрапив під нові санкції США.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерело в приватній бізнес-групі "Ренова", пише DW.com.

Швейцарські банки заблокували 1 млрд франків на особистих рахунках Віктора Вексельберга. За інформацією джерела, кошти блокували як публічні банки (Credit Suisse, UBS), так і приватні.

Вексельберг має намір звернутися до суду, стверджує джерело. Крім цивільних позовів, які перебувають в процесі підготовки, проти банків можуть бути подані кримінальні позови щодо співробітників, відповідальних за блокування.

Ряд швейцарських банків крім блокування коштів протягом декількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій в промислових компаніях Швейцарії, в числі яких - Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.

Раніше пакети акцій були закладені в якості забезпечення за двома кредитами на суму понад мільярд швейцарських франків, які російський олігарх отримав від ряду західних банків.

За словами джерела видання, промислові активи були звільнені з-під застави після дострокового погашення кредитів. Раніше Мінфін РФ заявив про видачу групі "Ренова" кредиту на "ринкових умовах" від "Промсвязьбанка".

Сполучені Штати запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Санкції передбачають заборону на операції з компаніями і особами, які потрапили під них, для американських банків. На думку опитаних виданням експертів, банки Швейцарії побоювалися запровадження проти них вторинних санкцій, оскільки більшість з них мають активи на території США.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосія
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