США запровадили санкції проти росіян з "кремлівського списку"

Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

Таке повідомлення опубліковане на сайті міністерства фінансів США.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

До санкційного списку також потрапили:

Андрій Акімов - голова правління "Газпромбанку"

Володимир Богданов - генеральний директор і співвласник ВАТ "Сургутнафтогаз"

Олексій Дюмін - заступник міністра оборони РФ і в.о. глави Тульської області

Михайло Фрадков - директор Російського інституту стратегічних досліджень, екс-глава Служби зовнішньої розвідки РФ

Сергій Фурсенко - президент ФК "Зеніт", власником якого є "Газпром"

Олег Говорун - начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з державами СНД, і невизнаними республіками Абхазія і Південна Осетія.

Сулейман Керімов - бізнесмен і член Федеральних зборів РФ від Дагестану

Володимир Колокольцев - міністр внутрішніх справ РФ

Костянтин Косачев - голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ

Андрій Костін - російський банкір, глава правління банку ВТБ.

Олексій Міллер - глава правління і заступник голови ради директорів ПАТ "Газпром"

Микола Патрушев - Секретар Ради безпеки РФ

Владислав Резник - російський мільйонер, депутат Державної думи РФ

Ігор Ротенберг - син бізнесмена Аркадія Ротенберга, глава ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг".

Кирило Шамалов - молодший син співвласника банку "Росія", колишній зять Володимира Путіна.

Євген Школов - помічник президента РФ

Андрій Скоч - мільярдер, депутат Держдуми РФ

Олександр Торшин - заступник голови Банку Росії, заступник голови Ради Федерації РФ

Володимир Устінов - представник президента РФ в Південному федеральному окрузі, колишній генпрокурор РФ

Тимур Валіулін - начальник Головного управління по боротьбі з екстремізмом МВС Росії

Олександр Жаров - глава Роскомнагляду

Віктор Золотов - директор Федеральної служби військ національної гвардії РФ

Всі бізнесмени і чиновники, які потрапили під санкці, згадуються в "кремлівській доповіді, яку підготував Мінфін США з приводу російського втручання в американські вибори.

США запроваджують санкції проти фігурантів "кремлівського списку" через втручання у вибори американського президента.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

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Європейська правда