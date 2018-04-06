США запровадили санкції проти росіян з "кремлівського списку"

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 15:31

Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

Таке повідомлення опубліковане на сайті міністерства фінансів США.

У санкційний список, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска, співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" Михайло Фрідман і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

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США запроваджують санкції проти фігурантів "кремлівського списку" через втручання у вибори американського президента.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Теми: санкції США
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