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МТОТ: В районі ДФС відбувся бій

Вівторок, 5 червня 2018, 05:43

В районі Донецької фільтрувальної станції відбувся бій.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

4 червня ввечері в районі Донецької фільтрувальної станції відбувався потужний бій, повідомляється про влучення снарядів у приміщення.

"КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі", -повідомило міністерство близько 22 години 4 червня.

Як повідомлялось, 2 червня протягом дня бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по Донецькій фільтрувальній станції, не давши можливості доставити ремонтні бригади

Як зазначає українська сторона СЦКК, на території "Донецької фільтрувальної станції" зберігається понад 5,8 тонн рідинного хлору, який використовується для очищення води.

"Українська правда" у Threads

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