У суботу поранено вже троє військових, бойовики обстріляли ДФС

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Субота, 2 червня 2018, 18:20

Внаслідок бойових дій у суботу троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку.

Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, що на донецькому напрямку, а також Новотошківського, що на Луганщині.

"Протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по Донецькій фільтрувальній станції, не давши можливості доставити ремонтні бригади", - повідомили в прес-центрі.

Раніше повідомлялося, що двоє поранених у суботу військових перебувають у важкому стані.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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