ООС: Бойовики 30 разів порушили тишу та обстріляли ДФС

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Вівторок, 5 червня 2018, 07:47

Упродовж минулої доби  російсько-окупаційні війська 30 разів вдавалися до прицільного вогню по позиціях бійців ООС, з них 10 разів застосовували артилерію та міномети.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківсье, що на Луганщині.

На горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького.

На маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Лебединське.

Бойовики не припиняють обстріли цивільних об’єктів. Так, увечері 4 червня близько 21.00, окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС). Обслуговуючий персонал був вимушений ховатися у бомбосховищі та залишився чергувати на об’єкті другу добу поспіль.

Інформація про пошкодження ДФС уточнюється.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено та шістьох поранено.

Теми: ООС бойові дії
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