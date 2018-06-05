ЧС-2018 у Росії: Польща попередила про загрозу терактів

Польща попереджає про можливі теракти під час Чемпіонату світу з футболу, який влітку цього року відбудеться в Росії.

Спеціальний порадник для польських уболівальників на своєму сайті опублікувало Міністерство закордонних справ Польщі, інформує "Європейська правда".

У ньому розміщені контактні дані польських консульських установ, інформація про в'їзд і перебування в Росії і рекомендації щодо безпеки під час турніру.

"У Росії існує загроза терактів, і вона може зрости у зв’язку з Чемпіонатом світу з футболу, який розпочинається 14 червня. Не можна виключити терактів у містах-господарях турніру. Особливу обережність треба зберегти на стадіонах, у секторах вболівальників, а також у громадському транспорті" - йдеться у брошурі.

Крім того поляків застерігають від поїздок в республіки Північного Кавказу та в Крим.

"Пам'ятайте, що Польща не визнала анексію Росією кримського півострова і не має можливості надати громадянам, які мешкають там, польську консульську допомогу. У зв'язку з цим, категорично не рекомендуємо подорожі в Крим", - додали у зовнішньополітичному відомстві.