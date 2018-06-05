Квартира Лещенка: НАБУ перевірить телефонні розмови нардепа

Солом'янський районний суд Києва надав Національному антикорупційному бюро доступ до інформації про мобільні переговори народного депутата від БПП Сергія Лещенка у справі про купівлю ним квартири в центрі столиці.

Про це сказано в ухвалі суду від 30 травня, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що на допитах Лещенко зазначив, що для купівлі квартири вартістю 7,6 мільйона гривень позичив 3,8 млн гривень у Особи_4 (керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули) і 2 млн гривень у Особи_5 (Владислав Єндржієвський).

Вказані особи в ході допитів також підтвердили надання вищезазначених позик.

Водночас, для забезпечення повноти досудового розслідування детективи вирішили, що факт отримання Лещенком грошових коштів потребує додаткової перевірки.

НАБУ звернулося до суду з проханням надати доступ до інформації про мобільні переговори Лещенка в період з 1 серпня по 10 вересня 2016 року.

Слідчий суддя Вадим Сенін клопотання НАБУ задовольнив.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва у 2016 році.

Він пояснив, що купив житло на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ провело інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири і сказало, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення.

У березні 2017 року Печерський районний суд остаточно закрив провадження стосовно Лещенка.

Національне антикорупційне бюро знову взялося перевіряти купівлю квартири нардепом та розпочало досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення в квітні 2018 року.