Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Квартира Лещенка: НАБУ перевірить телефонні розмови нардепа

Вівторок, 5 червня 2018, 11:49

Солом'янський районний суд Києва надав Національному антикорупційному бюро доступ до інформації про мобільні переговори народного депутата від БПП  Сергія Лещенка у справі про купівлю ним квартири в центрі столиці.

Про це сказано в ухвалі суду від 30 травня, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що на допитах Лещенко зазначив, що для купівлі квартири вартістю 7,6 мільйона гривень позичив 3,8 млн гривень у Особи_4 (керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули) і 2 млн гривень у Особи_5 (Владислав Єндржієвський).

Вказані особи в ході допитів також підтвердили надання вищезазначених позик.

Водночас, для забезпечення повноти досудового розслідування детективи вирішили, що факт отримання Лещенком грошових коштів потребує додаткової перевірки.

НАБУ звернулося до суду з проханням надати доступ до інформації про мобільні переговори Лещенка в період з 1 серпня по 10 вересня 2016 року.

Слідчий суддя Вадим Сенін клопотання НАБУ задовольнив.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва у 2016 році.

Він пояснив, що купив житло на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ провело інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири і сказало, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення.

У березні 2017 року Печерський районний суд остаточно закрив провадження стосовно Лещенка.

Національне антикорупційне бюро знову взялося перевіряти купівлю квартири нардепом та розпочало досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення в квітні 2018 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛещенкоНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Лещенко
"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: