За квартиру Лещенка знову взялося НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата Сергія Лещенка і придбання ним квартири за 7,5 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського суду від 6 квітня.

Відзначається, що кримінальне провадження відкрито 22 лютого 2018 року "за фактом набуття народним депутатом у власність активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами" (ч.3 ст. 368-2 ККУ).

В матеріалах суду йдеться, що нардеп Лещенко 6 вересня 2016 року отримав 7 мільйонів 550 тисяч гривень доходів, за які він "31 .08.2016 здійснив купівлю квартири".

За декларацією Лещенка за 2015 рік, його загальний дохід становив 298 тисяч 424 гривень. Також нардеп мав 50,7 тисячі євро та 102 тисячі доларів заощаджень.

А в декларації нардепа за 2016 рік вказані доходи у 6 мільйонів 551 тисячу 637 гривень, з яких 3,770 мільйона гривень та 2 мільйони гривень є позиками. Також Лещенко зазначав наявність доходів в загальному розмірі 1 мільйон 658 тисяч 589 гривень його дівчини Анастасії Топольської.

У рамках розслідування детектив просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, клопотав про доступ до виправлених декларацій Лещенка за 2016 рік та за 2015 рік; акредитованих центрів сертифікації ключів, які надавали нардепу послуги електронного цифрового підпису, з використанням яких він заповнював та подавав декларації; ІР-адрес пристроїв, з яких Лещенко подавав декларації.

Суд клопотання задовольнив – детективам надали місячний доступ до запитуваних даних.

4 квітня керівник САП Назар Холодницький заявив, що за фактом придбання квартири у центрі столиці нардепом Сергієм Лещенком відкрите кримінальне провадження.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва у 2016 році.

Він пояснив, що купив житло на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ провело інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири і сказало, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення.

У березні 2017 року Печерський районний суд остаточно закрив провадження стосовно Лещенка.