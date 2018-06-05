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Екс-"беркутівцю", який застосував силу до автомайданівців, оголосили підозру

Вівторок, 5 червня 2018, 15:32

Генпрокуратура повідомила про підозру ще одному колишньому працівнику "Беркут" у Львівській області, який застосував силу до активістів "Автомайдану" у січні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що колишньому львівському спецпризначенцю повідомили про підозру 4 червня за результатами проведеного досудового слідства.

У Генпрокуратурі повідомляють, що у ході слідства було встановлено, що  19 січня 2014 року на вулиці Богатирській у Києві група правоохоронців вчинила умисні дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень та супроводжувалися насильством, незаконним застосуванням спеціальних засобів щодо учасників ГО "ВО Автомайдан".

У відомстві додають, що екс-"беркутівці" пошкодили на 80 тисяч гривень автомобіль активістів, котрі пікетували колону автомобілів підрозділів  "Беркут", що прямували до резиденції Межигір'я.

"Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 365 КК України (у редакції від 15.12.2013)", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та додатки до нього, яке буде спрямовано до суду для розгляду.

Як повідомлялося, 25 травня цього року слідчі Генеральної прокуратури повідомили про підозру іншому екс-працівнику "Беркута" у зазначеній справі.

Українська правда

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Теми: МайданБеркутГенпрокуратураАвтомайданМежигір’я
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