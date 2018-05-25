Екс-"беркутівцю" оголосили підозру за шкоду "автомайданівцю"

Слідчі Генеральної прокуратури повідомили екс-працівнику "Беркута" про підозру у завданні шкоди учасникe "Автомайдану" у Києві 19 січня 2014 року.

Про це повідомляє ГПУ, не називаючи імені підозрюваного. .

Колишньому працівнику ПМОП "Беркут" ГУ МВС у Львівській області повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (у редакції від 15.12.2013).

Йдеться про вчинення умисних дій, що "завдали істотної шкоди… та супроводжувалися насильством, незаконним застосуванням спеціальних засобів, вчиненим групою осіб та спричинення пошкодження автомобіля, що належить учаснику ГО "ВО Автомайдан", чим завдано майнові збитки на суму більше 80 тисяч гривень".

Зазначений злочин вчинено 19.01.2014 у Києві на вулиці Богатирській під час пікетування учасниками "Автомайдану" колони автомобілів підрозділу "Беркут", які прямували до резиденції "Межигір`я" для посилення охорони, уточнює ГПУ.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке спрямовано до суду для розгляду.

Слідство за вказаним та іншими фактами злочинної протидії протестним акціям триває.