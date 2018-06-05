В ОБСЄ різко розкритикували "список зрадників" від ГПУ

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Вівторок, 5 червня 2018, 15:33
ОБСЄ

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір називає неприйнятним і небезпечним оприлюднення прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган "списку зрадників".

Про це повідомляє 5 червня прес-служба ОБСЄ.

Дезір висловив стурбованість тим, що прес-секретар генпрокурора опублікувала список, до якого увійшли, в тому числі, журналіст Мирослава Гонгадзе та голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, звинувативши їх у зраді.

"Публікація списку, включаючи імена журналістів, звинувачуючи їх у зраді, є неприйнятною і небезпечною. Це може мати серйозні наслідки для безпеки журналістів", - написав Дезір у листі владі.

"Я настійно рекомендую владі втрутитися і припинити таку практику, особливо коли вона робиться державними чиновниками, з огляду на чутливу і складну обстановку в Україні на даний момент".

"Журналісти і ЗМІ повинні мати можливість відкрито і вільно висловлювати свою думку. Таврування тих, хто критично налаштований, як зрадників, ставить їх під великий ризик, і це – неприйнятно", – додав Дезір.

30 травня після оголошення правоохоронними органами, що смерть журналіста Аркадія Бабченка була організована в рамках спеціальної операції, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган розмістила на своїй сторінці Facebook список людей, яких вона назвала "зрадофілами" через критику на адресу держави і правоохоронних органів щодо безпеки журналістів і безкарності за злочини проти ЗМІ в країні.

 

Теми: Генпрокуратура ЗМІ свобода слова ОБСЄ
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