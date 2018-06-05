Напад на Устименка: поліція розслідує замах на вбивство і має фото зловмисників

Напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За фактом нападу на Віталія Устименко відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України – замах на вбивство", - сказав він.

Тракало також додав, що у поліції є фото нападників.

"Є фото. Наразі встановлюються їх особистості. Зловмисників розшукують", - підсумував Тракало.

Раніше повідомлялося, що 5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.