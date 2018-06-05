В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану"

У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.

Скриншот з відео

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем.

Скриншот з відео

Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати.

"Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко.

У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Годину тому на автомайданівця Віталія Устименка було скоєно напад, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії. У Віталія розбита голова та порізано стегно. Нападників було двоє, цілилися у спину, але Віталію вдалося відбитися. #орли_Труханова pic.twitter.com/287TX1pDtF — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) June 5, 2018

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, напад стався на вулиці Фонтанська дорога близько 13:38.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.