В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану"

У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.

Скриншот з відео

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем.

Скриншот з відео

Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати.

"Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко.

У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Годину тому на автомайданівця Віталія Устименка було скоєно напад, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії. У Віталія розбита голова та порізано стегно. Нападників було двоє, цілилися у спину, але Віталію вдалося відбитися. #орли_Труханова pic.twitter.com/287TX1pDtF — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) June 5, 2018

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, напад стався на вулиці Фонтанська дорога близько 13:38.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.

Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що напад на Устименка можуть розслідувати як замах на вбивство.

"Щодо нападу на Устименка вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ", - сказав він.

Тракало також додав, що постраждалий наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Устименка побили невідомі 15 лютого після засідання суду з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову.

Згодом з’ясувалося, що бив депутат, а добивали "тітушки".