В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану"

5826 переглядів
Вівторок, 5 червня 2018, 14:09

У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.   

 
Скриншот з відео  

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем. 

 
Скриншот з відео  

Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати.

"Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко. 

У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, напад стався на вулиці Фонтанська дорога близько 13:38.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Одеса кримінал
powered by lun.ua
По темі
На Одещині невідомий підстрелив місцевого депутата 5 червня 2018, 11:04
САП і НАБУ завершили розслідування у справі Труханова 1 червня 2018, 12:01
Прооперований у Києві Стерненко скаржиться на одеських лікарів 31 травня 2018, 15:10
Усі новини
Головні новини
В ОБСЄ різко розкритикували "список зрадників" від ГПУ
Слідство щодо MH17: Міноборони Росії зловили на брехні про "Бук"
Прем’єр Італії виступає за перегляд санкцій проти Росії
В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану"
Усі новини
здоров'я

Як доглядати за ротом маленьких дітей

Лайфхаки

7 настанов, як висипатися

їжа

Скільки можна зберігати продукти в морозилці