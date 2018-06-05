Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану"

Вівторок, 5 червня 2018, 16:29
В Одесі поранили ножем лідера місцевого Автомайдану

У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.   

 
Скриншот з відео  

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем. 

 
Скриншот з відео  

Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати.

"Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко. 

У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, напад стався на вулиці Фонтанська дорога близько 13:38.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.  

Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що напад на Устименка можуть розслідувати як замах на вбивство.

"Щодо нападу на Устименка вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ", - сказав він.

Тракало також додав, що постраждалий наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Устименка побили невідомі 15 лютого після засідання суду з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову.

Згодом з’ясувалося, що бив депутат, а добивали "тітушки".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: