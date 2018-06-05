Пожежа в Чорнобилі: Гройсман і ДСНС радять не хвилюватися
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні – безпечна для населення.
Про це він написав у Facebook.
Він наголосив, що радіаційний фон у Києві і Чорнобилі – безпечний.
"В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!" – каже голова уряду.
Його слова підтверджує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Згідно з її повідомленням, у столиці радіаційний фон утричі нижчий від максимально допустимого рівня, а в Чорнобилі - у два рази.
"Вітер на місці пожежі південно-східний, розповсюдження продуктів горіння в сторону м. Києва не спостерігається", - додають рятувальники.
Як повідомлялося, у вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.