Пожежа в Чорнобилі: Гройсман і ДСНС радять не хвилюватися

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Вівторок, 5 червня 2018, 19:13

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні – безпечна для населення.

Про це він написав у Facebook.

Він наголосив, що радіаційний фон у Києві і Чорнобилі – безпечний.

"В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!" – каже голова уряду.

 
Фото прес-служби ДСНС

Його слова підтверджує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Згідно з її повідомленням, у столиці радіаційний фон утричі нижчий від максимально допустимого рівня, а в Чорнобилі - у два рази.

"Вітер на місці пожежі південно-східний, розповсюдження продуктів горіння в сторону м. Києва не спостерігається", - додають рятувальники.

 

Як повідомлялося, у вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа Гройсман надзвичайна подія
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