Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На місці загоряння в Чорнобилі знайшли смолоскипи – ДСНС

Вівторок, 5 червня 2018, 23:18

На місці загоряння колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

Про це повідомив на брифінгу очільник ДСНС Микола Чечоткін.

"Дійсно, на місці пожежі були знайдені смолоскипи. Слідчі органи встановлюють їх приналежність і взагалі чи мають вони відношення до цієї пожежі", - розповів Чечоткін.

Крім того, він розповів, що авіація припинила гасити вогонь в зоні ЧАЕС і наразі гасіння продовжують наземні служби.

"Наразі продовжуються заходи щодо остаточної її ліквідації. Верхової пожежі не спостерігається. Здійснюється гасіння окремих осередків тління трави, пеньків та підстилки. Основна частина сил та засобів працює на вирішальному напрямку в районі колишнього села Копачі", - зазначив глава ДСНС.

Чечоткін заявив, що рятувальникам вдалося призупинити поширення пожежі.

"Завдяки комплексному застосуванню авіаційних та наземних сил ситуацію вдалося втримати контрольованою, розповсюдження пожежі призупинено, а площу пожежі зменшено з 12 до 6 гектарів", - розповів він.

За його словами, у столиці радіаційний контроль не перевищує норму.

Станом на 21 годину радіаційний фон у місті Києві складає 11 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 30 мікрорентген/год). У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 50 мікрорентген/год).

І на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 140 мікрорентген/год)

Як повідомлялося, у вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧорнобильпожежаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні помітили нового птаха
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: