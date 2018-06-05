На місці загоряння в Чорнобилі знайшли смолоскипи – ДСНС

На місці загоряння колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

Про це повідомив на брифінгу очільник ДСНС Микола Чечоткін.

"Дійсно, на місці пожежі були знайдені смолоскипи. Слідчі органи встановлюють їх приналежність і взагалі чи мають вони відношення до цієї пожежі", - розповів Чечоткін.

Крім того, він розповів, що авіація припинила гасити вогонь в зоні ЧАЕС і наразі гасіння продовжують наземні служби.

"Наразі продовжуються заходи щодо остаточної її ліквідації. Верхової пожежі не спостерігається. Здійснюється гасіння окремих осередків тління трави, пеньків та підстилки. Основна частина сил та засобів працює на вирішальному напрямку в районі колишнього села Копачі", - зазначив глава ДСНС.

Чечоткін заявив, що рятувальникам вдалося призупинити поширення пожежі.

"Завдяки комплексному застосуванню авіаційних та наземних сил ситуацію вдалося втримати контрольованою, розповсюдження пожежі призупинено, а площу пожежі зменшено з 12 до 6 гектарів", - розповів він.

За його словами, у столиці радіаційний контроль не перевищує норму.

Станом на 21 годину радіаційний фон у місті Києві складає 11 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 30 мікрорентген/год). У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 50 мікрорентген/год).

І на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мікрорентген/год (безпечний рівень - до 140 мікрорентген/год)

Як повідомлялося, у вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.