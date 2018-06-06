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У РФ засудили громадянина на 2 роки умовно за пост проти Путіна

Середа, 6 червня 2018, 01:36

У Росії Торопецький районний суді Тверської області засудив до 2 років умовно електрика Володимира Єгорова, якого звинуватили в публічних закликах до екстремізму через пост проти президента РФ Володимира Путіна у "ВКонтакте".

Про це повідомила адвокат групи "Агора" Світлана Сидоркіна, яка захищає Єгорова у суді, передає "Дождь".

За її словами, чоловіка засудили до 2 років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною модерувати веб-сайти, системний блок комп'ютера вилучили на користь держави.

Єгорову закидають публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету (ч. 2 ст. 280 КК), він свою провину не визнає.

28 травня під час дебатів сторін прокурор запросив для Єгорова два роки умовно. Захист, у свою чергу, просив повністю виправдати його.

За версією слідства, Єгоров розмістив в спільноті "Громадяни Торопця", яке він веде у "ВКонтакте", текст, "що містить у своїй лінгвістичної конструкції заклики до здійснення екстремістської діяльності". Йдеться про текст проти президента Росії.

Як повідомляє видання Грани.ru, Єгоров написав: "Валити треба головного кремлівського щура з його дружками-подільниками". Публікація супроводжувалася фотографією Путіна з написом на лобі "Головний щур".

27 червня минулого року Єгоров повинен був прийти в ФСБ на допит, однак він не з'явився. Після цього чоловіка оголосили в розшук. Через місяць, 31 липня, співробітники ФСБ затримали Єгорова в його автомобілі на кордоні з Білоруссю.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Єгорова політичним в'язням.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясвобода словаправа людини
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